Nevěrný manžel prý žadoní o druhou šanci. Podlehne sexy Ratajkowski a rozmyslí si rozvod?

Emily Ratajkowski Profimedia.cz

Sebastian Bear-McClard si zřejmě naplno uvědomil, o co může přijít. Slova o rozvodu jeho ženy Emily Ratajkowski (31) se totiž nezdají být pouhými výhrůžkami. Podle zdroje blízkého páru jednačtyřicetiletý filmový producent žadoní u Emily o odpuštění a druhou šanci, píše Page Six.

Informace o rozchodu páru, který společně vychovává ročního syna Sylvestera Apolla, přišla jako blesk z čistého nebe minulý měsíc. Bear-McClard měl být Ratajkowski nevěrný a Emily prý plánuje podat žádost o rozvod.

„Sebastian u ní žadoní, aby mu dala ještě šanci. Ale to se nestane, protože sama zjistila, že za jejími zády dělal ještě větší sviňárny,“ prozradil zdroj, jenž je zřejmě obeznámený se situací.

Přestože si modelka ještě nenajala rozvodového právníka, magazín tvrdí, že žádost o rozvod už je téměř na stole.

„Nevím, co je pravdy na Sebastianově chování a nebráním ho, ale byli oba svérázní. Je to smutné. Všichni jsme z nich byli nadšení, vzali se sice rychle, ale dávalo to smysl. Podle mě si lidé mysleli, že Sebastian není pro Emily dost dobrý, ale rozuměli si. Ona je dokonalá žena, on je pohledný muž a oba jsou opravdu inteligentní,“ rozpovídal se zdroj.

Nechme se tedy překvapit, zda nakonec Sebastian svou ženu udolá a přesvědčí ji, aby si rozvod ještě rozmyslela… ■