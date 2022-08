Manželka šéfa Sparty Tomáše Rosického vypadá neuvěřitelně mladistvě. Tahle kráska si do obličeje píchat jedy nenechá

Radka Rosická Super.cz

"Cítím se možná mnohem mladší, než jsem, je mi 41 let. Nemám žádné zákroky, botox, nic. Nejsem jejich příznivcem. Myslím si, že je normální stárnout, a ne v padesáti vypadat na třicet," řekla Super.cz Radka na party televize Prima.

Stále má stejnou postavu, se kterou bojovala před mnoha lety v soutěži krásy. Za ni vděčí hlavně genům. "Nikdy jsem pro to nic nedělala, necvičím ani doma, nikam nechodím. Nejsem na to. Díky bohu, že mám takovou postavu vlastně zadarmo," usmívá se maminka devítiletého syna Tomáška.

Radka se věnovala práci sportovní redaktorky a reportérky. To ale přerušila, když začala válka na Ukrajině.

"S nástupem války na Ukrajině mi práce sportovní moderátorky, redaktorky skončila. Šla do pozadí. CNN Prima News vysílalo hlavně válku, sport šel trošku stranou. A když se to vrátilo do plné síly, tak zase ve formátu, který mi nevyhovoval. Tak jsme si na chvíli řekli sbohem, ale není všem dnům konec," dodala. ■