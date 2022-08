Spisovatelka Radka Třeštíková provokuje dál. Prvně Vary, teď sexy fotka v titěrných bikinách

Radka Třeštíková Michaela Feuereislová

Radka nenechala situaci vyhnít a nasypala si popel na hlavu. „Já jsem tu hranici překročila, navzdory tomu, jak příjemně se cítím, když se občas ‚urvu‘, a jak moc jsem přesvědčená o tom, že každý z nás by se čas od času urvat měl, jsem ji překročila. Cítím to. Vnímám to. Budu si to pamatovat. Omlouvám se,“ napsala tehdy a zdá se, že na faux pas bylo nadobro zapomenuto.

Nyní svoje vypracované tělo znovu ukázala, a to v odvážných bikinách, a svěřila se fanouškům, že takto oblečená/neoblečená doma pracuje kvůli vedrům.

"V plavkách, protože pěkný, protože doma sto stupňů, protože píšu," okomentovala svoji fotografii a nutno podotknout, že tvrdá dřina je na ní opravdu vidět. ■