To je dokonalost! Zpěvačka Tereza Kerndlová prozradila, jakým způsobem si udržuje sexy postavu

Tereza Kerndlová Foto: Se svolením T.Kerndlové

A díky tomu, že se nemusela vrátit do Čech, se nám naskytl nádherný pohled. Tereza, která tráví v Andalusii i sedm měsíců v roce, se totiž ukázala v plavkách a mnohým se zatajil dech. "Už mi není 20 let, takže udržet si postavu není taková hračka jako dřív. Navíc mám ráda jídlo a dost jsem za poslední roky “hřešila,“ svěřila se Tereza Super.cz.

Zpěvačka, která by se mohla živit jako topmodelka, začala v posledních týdnech řešit, co může sníst a co ne. "Říkám tomu uvědomělé stravovaní, ne dieta. A nejlépe na mě funguje keto. Čili zjednodušeně se vyhýbám cukrům, přílohám a jím více maso, sýry, zeleninu. Občas to poruším, ale jen jeden den v týdnu. Jsem na sebe teď přísnější, ale cítím se mnohem líp," dodává Tereza Kerndlová. ■