Mluví prý až moc rychle a drmolí: Hvězda Love Islandu herecky debutuje v Ordinaci

Petr Havránek alias Pítr je novou posilou Ordinace v růžové zahradě 2. TV Nova

„Sam je podle mě dost komplikovaná osobnost. Jelikož už od dětství působí na sociálních sítích a je velmi úspěšný, často se setkává s tím, že ho lidé jen chtějí využít ve svůj prospěch. Tím je ovlivněn i jeho osobní život a vztahy, které jsou vždy spíš povrchní,“ přibližuje Petr svou roli.

Havránek také svěřil, co je pro něj na herectví nejtěžší. „Určitě pořádně vyslovovat a nedrmolit. Jsem zvyklý sdílet co nejvíc informací v co nejkratším čase, a proto mi občas dělá problém trochu zpomalit. Těžké je pro mě i herecky vyjádřit všechno tak, jak mi to zní v hlavě,“ přiznal Petr, který by však rád u herectví zůstal, alespoň částečně.

Petr Havránek a Gabriela Gášpárová

Dvířka se mu postupně otevírají. „Díky Ordinaci jsem začal mnohem více studovat, jak kdo co zahraje, a na základě toho přemýšlet, jak bych se já mohl zlepšit. Momentálně se objevují další nabídky na herecké role, tak bych nerad nějakou promarnil jenom kvůli vlastní nepřipravenosti,“ dodal Havránek, jenž se také úspěšně věnuje modelingu. ■