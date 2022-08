Věc nadhledu a dobré vůle. Martin Hofmann řekl, jak pohlíží na přátelství po rozchodu

Martin Hofmann Foto: Bonton film

Herec Martin Hofmann (44) se o své soukromí s veřejností příliš nedělí. Díky novému filmu Střídavka aspoň trochu odkryl část sám sebe. Jeho postava představuje trenéra ženského sedmičkového ragby, který je tak trochu do větru a jeho chování působí až sobecky.

"Nemyslí to zle, má dobré srdce, ale dost ho vystihuje věta, když matce svého dítěte, kterou si asi zapomněl vzít, řekne, že jí to dítě teda pohlídá. Je prostě milej!" říká s nadsázkou herec. Ačkoli má Hofmann postavu rád, společného prý nemají nic. "Shodu nemáme prakticky žádnou. Já jsem určitě milej o něco míň," vtipkuje.

Vzhledem k ději filmu nás zajímalo, zda existuje přátelství po rozchodu či rozvodu. Na to má Martin Hofmann vcelku jasnou odpověď. "Je to často věc nadhledu a dobré vůle. Času. Schopnosti odpustit tomu druhému a také sobě. Mít špatné vztahy s lidmi, se kterými jste prožili kus života, říkali si "miluju tě", s lidmi, se kterými jste třeba fotili první kroky vašich dětí, báli se o ně, když byly nemocné, společně se radovali z jejich prvních úspěchů, to je jednoduše smutné," míní herec.

Důležité je podle něj vyhlásit alespoň příměří, když už ne přátelství. "Moc bych přál všem dětem, aby se jejich rodiče po rozchodu/rozvodu nechovali jako naprostá hovada a našli v sobě to lepší," má jasno. Herec na sebe mimo jiné práskl i to, že má rád věci v životě pěkně naplánované, alespoň ty praktické.

"Myslím, že rozplánovat život a vztahy obecně nelze a že může podobné snažení působit dost směšně. Nicméně organizace těch praktických věcí je docela nutná, protože eliminuje zmatek, po kterém následuje zoufalá a často špatná improvizace," zamýšlí se Hofmann a s humorem sobě vlastním dodává: "Tedy jestli nevíte, co od rána do večera dělat pro větší slávu boží, zasloužíte samozřejmě bičem a nutno vám zakusit moje centrální plánování. Dělám si legraci! Možná..." ■