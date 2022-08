Stihne v létě vyvézt krásnou přítelkyni Saru Sandevu? Jakub Prachař má zajímavý plán na prázdniny i s dcerou Miou

Jakub Prachař Super.cz

Když už má čas, vezme svoji krásnou přítelkyni, herečku Saru Sandevu (25) a vyrazí si spolu na vodu, kde Jakub tráví rád volný čas. „Byl jsem na loďce, někde jsem se povaloval, a to bylo docela v pohodě, jinak jsem ještě nezaregistroval, že jsou venku tropy.“



Se Sarou, se kterou už letos vystupují oficiálně jako pár, ale přece jenom našli společné místo v diáři a plánují dovolenou. Aktuálně také vymýšlí, kam vezme svoji dceru Miu, která si teď užívala Španělska, kde byla s maminkou Agátou Hanychovou (37) v domě u mediálního magnáta Jaromíra Soukupa (53), se kterým Agáta randí. „Pojedeme do tropů, aby dcera zažila, co jsou to tropy, až bude velká, tak už nebudou nikde lesy, takže budou jenom subtropy, teď jsou ještě tropy,“ dodal oblíbený herec a moderátor.

A i když teploty stále atakují třicítku, Jakuba jsme zastihli během natáčení vánočního speciálu oblíbeného pořadu TV Prima, Máme rádi Česko. Nyní se již natáčí 11. řada, a tak se jedná o nejdéle vysílaný zábavní pořad této televize. ■