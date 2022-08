Střídání hvězd ve zpravodajství: Gabriela Soukalová jako náhrada za těhotnou Perkausovou. Co na to Prima?

Nahradí Gabriela Soukalová Evu Perkausovou? Foto: Super.cz/Herminapress a FTV Prima

Čím dál častěji je z televize slyšet jediné jméno, a to současné moderátorky pořadu Showtime Gabriely Soukalové (32). A spojení by to bylo vskutku parádní. Bývalý olympijský vítěz v desetiboji Šebrle a k němu biatlonová královna, vítězka světového poháru a stříbrná olympijská medailistka.

"Hodně se to tady řeší a jméno Gábiny se opakuje velmi často. Hodně se zlepšila, ten progres je obrovský," řekl nám zdroj ze zpravodajství.

A co na to televize? "Je zatím předčasné to komentovat. Až budeme chtít představit novou tvář zpravodajství, která nahradí Evu Perkausovou, rádi to uděláme. Ve hře je stále několik jmen," řekla Super.cz tisková mluvčí Primy Zuzana Brzáková. ■