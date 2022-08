Slavná modelka, která přišla v 5. měsíci o miminko, se opět raduje: Pochlubila se těhotenským bříškem

Chrissy Teigen Profimedia.cz

Nyní už jsou chmury zažehnány! Kráska se pochlubila těhotenským bříškem a radostnou novinou, že je v očekávání. "Posledních pár let bylo plných přinejmenším různých emocí, ale radost opět naplnila náš domov a srdce," napsala Chrissy k fotografii, kde ukazuje své těhotenské bříško v průsvitných kalhotkách.

Teigen rovněž fanouškům přiznala, že měla silné obavy z dalšího těhotenství po bolavé ztrátě, kterou s hudebníkem zažili. "Při každé schůzce jsem si říkala: Ok, jestli to bude dnes zdravé, oznámím to, ale pak jsem vydechla úlevou, když jsem slyšela tlukot srdce, a rozhodla se, že jsem stále příliš nervózní," prozradila a od fanoušků i přátel se dočkala vlny podpory a gratulací.

Modelka, která je slavná i díky své proříznuté puse, se svěřila, že ačkoli vše vypadá dobře, obavy ji neustále provázejí a zřejmě to tak bude po celé těhotenství. "Nemyslím si, že někdy odejdu z vyšetření s větším nadšením než s nervy, ale zatím je všechno perfektní a krásné. Cítím se plná nadějí a úžasně. Bylo velmi těžké udržet to tak dlouho," rozpovídala se modelka a termín porodu spolu s dalšími informacemi si zatím nechala pro sebe. ■