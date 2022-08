Takhle vypadá dvojnásobná máma v bikinách: Emma Smetana předvedla svou luxusní postavu

Emma Smetana Michaela Feuereislová

Na plavkovou sezónu se letos Emma Smetana (34) připravovala celkem svědomitě. Zpěvačka na sobě začala makat už před létem, a to zejména kvůli projektům, které ji čekaly. Díky tomu se může chlubit štíhlounkým tělem, které nyní předvedla v bikinách.

Luxusní postavu dala na odiv v titěrných plavečkách a nutno říct, že málokdo by věřil, že už je dvojnásobnou maminkou a doma jí dělají radost dcerky Lennon a Ariel. „My tu přípravu do plavek zahájili už kvůli desce, klipu a turné, tak se to hodilo,“ svěřila se Super.cz před nedávnem Smetana.

Dodala také, že neručí za to, jak dlouho v takové formě vydrží. Poté, co sdílela provokativní foto ve šňůrkových bikinách, je jasné, že takové obavy byly zbytečné. Ohlas měla také u svých fanoušků. „Božská Emma,“ napsalo jí několik sledujících na sociální síti. ■