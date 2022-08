9 českých krásek, které předvedly svá těla u moře v plavkách: Komu to sluší nejvíce?

Kdo se vám nejvíc líbí v plavkách? Foto: Super.cz/se souhlasem T. Kerndlové, E. Decastelo a G. Partyšové

Už začátkem léta trávila dovolenou v zahraničí herečka a moderátorka Eva Decastelo (43), která do Itálie vyjela i se svými dětmi, dcerou Zuzankou a synem Míšou. Stejnou zemi si pro odpočinek vybrala také modelka Romana Pavelková (38). „Odjeli jsme do Itálie. Nebudeme pouze na jednom místě, plánujeme navštívit Gardské jezero, Benátky a také Dolomity,“ svěřila se Super.cz rusovláska. A do stejné destinace se spolu se sestrou a maminkou vydala také zpěvačka Natálie Grossová (19).

Léto u moře tráví také zpěvačka Tereza Kerndlová (35). Ta pobývá ve Španělsku, kde se svým mužem od loňského roku vlastní nemovitost. Pro odpočinek si pak řecké ostrovy vybrala například topmodelka Denisa Dvořáková (31), influencerka Týnuš Třešničková (26) nebo moderátorka Gabriela Partyšová (44).

„Máme rádi válecí dovolené, ale jsme zvyklí se hodně hýbat, proto nám vyhovuje mít možnost být celý den ve vodě a dělat různé aktivity,“ svěřila se moderátorka, která trávila dovolenou na lodi. K moři se vydala se svou rodinou také moderátorka a modelka Iva Kubelková (45) a léto u moře stihla už trávit také tanečnice StarDance Veronika Lálová (30). ■