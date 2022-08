Co je to za model? Zpěvačka výrazných tvarů se nasoukala do ‚nahatého‘ kostýmu

Iggy Azalea je svými nápaditými kostýmy proslulá. Profimedia.cz

První ze série zhruba padesátky vystoupení v rámci Pitbullova letního turné Can’t Stop Us Now se uskutečnil o víkendu v Raleigh v Severní Karolíně a Iggy dostala publikum do varu v modelu, jenž byl doslova jako její druhá kůže. Podobnou iluzi budily i kostýmy jejích tanečnic.

Těsný overal, který působil jako by na sobě Iggy měla pouze kalhotky, následně vyměnila za neméně sexy ‚ohnivý‘ model v šortkovém provedení. Australské rapperce a autorce megahitů Fancy či Black Widow se zkrátka nápaditost v odívání nedá upřít.

V osobním životě už se však umělkyni, jejíž vlastní jméno zní Amethyst Amelia Kelly, příliš nedaří. Má za sebou vztah například se současným partnerem Rihanny ASAP Rockym či basketbalistou Nickem Youngem, s nímž byla i zasnoubená. Nedopadlo to ale bohužel ani s dalším rapperem Playboiem Cartim, se kterým má syna Onyxe. Carti zpěvačku údajně podváděl a nebyl ani u porodu jejich syna. Carti následně i odmítl být uveden v jeho rodném listě. ■