Lavi Jakub Štáfek poprvé po svatbě ve společnosti: Podívejte se, jaký mu novomanželka dala dárek s erotickým motivem

Jakub Štáfek Super.cz

"Točili jsme to před rokem a je to o rodině, která vlastní malý pivovar, který trochu upadá, a řeší, co s tím dál. Je to milé, byli jsme dobrá parta a mám na to hezké vzpomínky. Hraju tam bratra Matouše Rumla," upřesnil. Skok od fotbalu k pivu nepovažuje za velký. "Jsou to spojené nádoby," smál se. Bát se ale prý nemusíme ani toho, že bychom definitivně přišli o jeho postavu Laviho. "Lavi nemá nikdy pauzu. O tom ale až příští týden na tiskovce Novy," pendluje mezi dvěma komerčními stanicemi herec.

V našem rozhovoru jsme probrali i to, jak je spokojený s návštěvností filmu Vyšehrad: Fylm, který zaštiťoval i producentsky, tudíž mu záleželo na počtu diváků ještě víc, než kdyby tam jen hrál. A také jsme mu pochválili tričko, na němž se vyjímala fotografie dvou spoře oblečených slečen, kdy jedna sahá druhé do rozkroku. "To mám od ženy. Ona má stejné," prozradil. ■