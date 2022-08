Euforické, vyčerpávající, bolestivé: Oblíbená herečka popravdě popsala, jaké je pro ni kojení

Mandy Moore Profimedia.cz

Herečka nicméně přiznala, že kojení děťátka zdaleka nemusí být příjemná zkušenost a nové maminky nabádá hlavně k trpělivosti.

„Krmení syna pro mě bylo stejně euforické jako vyčerpávající. Je to proces a pořád děláme chyby, někdy dost bolestivé. Nebuďte na sebe během prvních dní s miminkem tak přísné. Kéž bych sama na sebe nebyla,“ vzkázala.

Za pár měsíců přivítá na svět druhého syna a už teď ví, že bude rodit bez tišících léků. Ne že by chtěla, ale nemá jinou možnost. Trpí totiž autoimunitní poruchou zvanou trombocytopenická purpura, která jí neumožňuje dostat epidurál.

Rodila takhle i Guse a zkušenost popsala jako příšernou. „Ale ještě jednou to dám,“ uvedla odhodlaně v rozhovoru pro magazín TODAY. „Přála bych si, abych měla možnost epidurálu, už jen ta možnost by mě uklidnila. Ale prostě to musím zvládnout stejně jako minule,“ dodala.

S manželem Taylorem Goldsmithem oznámili druhé těhotenství v červnu. Chlapec by se měl narodit v říjnu. S Taylorem jsou svoji od roku 2018. Kvůli těhotenství Mandy také zrušila zbytek svého turné Real Life Tour. Kromě hraní se aktivně věnuje i zpěvu. ■