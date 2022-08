Taková letní bazénová osahávačka: Natálie Grossová promluvila o vztahu s influencerem z Like House

Natálie Grossová a Adam Kajumi Super.cz

Jsou spolu vidět čím dál častěji a je znát, že zpěvačka Natálie Grossová (19) už nemá prostor smutnit nad rozchodem s operním pěvcem Davidem Matouškem. Minimálně v zaplnění volného času ho vystřídal influencer Adam Kajumi, kterého můžete znát i z reality show Like House.

Společně mladá dvojice dorazila i na letní párty televize Prima k hostivařské vodní nádrži. Prozradili, že se blíž poznali už v zimě, když se náhodně potkali na dovolené v Dubaji, kde byla Natálka se sestrou a maminkou a Adam s kamarády. Padli si do noty a po zpěvaččině rozchodu spolu začali trávit více času.

"Byli jsme kamarádi, jsme kamarádi, teď v létě spolu trávíme dost času a je to fajn," řekla Super.cz Natálka. "Začali jsme se spolu víc bavit, občas spolu podnikneme nějaký výlet, jdeme na akci. Zatím to má vzestupný ráz. Rozumíme si, je to příjemné, zažíváme spolu hezké léto, uvidíme," doplnil Adam.

Víc za tím prý zatím hledat nemáme, i když jejich bazénové hrátky, které publikují na sociálních sítích, se nám zdály tak trochu jako bazénové osahávačky. "Všechno má svůj čas, necháváme tomu volný průběh, zatím to není nic vážného. Adam je fajn kluk, je vtipný a ráda s ním trávím čas," míní Natálka. "A ty fotky z bazénu, to byla jen taková bližší přátelská vazba. Řekněme, že se poznáváme lépe a lépe, a občas jí dám třeba ruku kolem ramen," smál se Adam. "Zatím to tím končí," uzavřela Natálka. ■