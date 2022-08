Dívka má znaménko přes půl obličeje. V dětství ji šikanovali, teď lidé podezřívají jejího partnera z násilí

Caitlin Ounsworth Profimedia.cz

Že je jiná, Caitlin pocítila už v raném dětství. „Bylo docela těžké s tím vyrůstat. Základní škola byla asi to nejtěžší období, protože mě tam opravdu hodně šikanovali,“ svěřila jednadvacetiletá dívka z Dartfordu. O to vděčnější je v dospělosti za rodinu, která vždy stála při ní, a když bylo třeba, měl ji kdo utěšit.

Když dospěla do puberty, snažila se své znaménko schovat pod ofinu a make-up. Dnes, jak sama říká, už to nedělá a na to, že je jiná, je pyšná. A věří, že svým postojem dodá sebevědomí i dalším mladým lidem, kteří také řeší nějakou odlišnost.

Svým příběhem se zapojila do kampaně Changing Faces, která podporuje a zvyšuje povědomí o lidech s odlišnostmi v obličeji. Kromě jiného natáčí edukativní videa na TikTok. „Žijeme ve společnosti, která vyžaduje specifické standardy krásy, a pokud je nesplňujete, moc toho pro vás není. A je těžké v takovém prostředí žít. Takže pokud by bylo víc lidí s odlišnostmi, bylo by to mnohem otevřenější prostředí a šikana by skončila,“ míní Caitlin.

Té se dodnes stává, že v obchodě, kde pracuje, na ni lidé zírají. Někteří se zeptají, co se jí stalo, jiní od ní odtahují děti. „Místo aby je rodiče odbyli a udělali z toho nepříjemnou situaci, preferuji, aby se děti učily o znaménkách a viditelných rozdílech, a to způsobem, kterému rozumí,“ uvedla. Ona sama používá příběh, který jí vyprávěla už její maminka: že ji v břiše políbila víla a od ní má své znaménko.

Jelikož je její znaménko červené, mnozí lidé si myslí, že je obětí domácího násilí a ptají se, zda jí to udělal její partner. Jednou se prý dostala do opravdu nepříjemné situace, kdy jeden z hostů svatby, kde pracovala, k ní přivedl doktora a zeptal se, co je špatně „s obličejem té nebohé dívky“.

Ounsworth věří, že zvýšení povědomí o velkých znaménkách, by mohlo takovým situacím zabránit. ■