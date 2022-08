Slovenská kráska z českých pohádek promluvila o vztahu s o 7 let mladším mužem

Kristina Svarinská Super.cz

S Kristinou jsme se potkali na představení nového filmu Střídavka. A vedle příběhů z natáčení, kdy mimo jiné prožila velmi emocionální scénu, protože natáčela pouze s den starým miminkem, jsme probrali samozřejmě i její lásku nebo to, zda by už sama o dítěti uvažovala. "Já jedu na vlně. Teď je to práce, nevím, co bude za půl roku nebo za rok. Takové věci se těžko plánují," krčila rameny.

Herečku rozčiluje, že se lidé pozastavují nad věkovým rozdílem, který s partnerem mají. "Fascinuje mě, že když máte partnera o sedm let staršího, nikdo to neřeší, zatímco o sedm let mladšího řeší všude. Každý by se měl starat hlavně sám o sebe. Když má mladší partnerku muž, je to v pohodě. Pořád u nás máme dvojí metr pro muže a ženy," míní Kristina.

Důležité ale je, že je s partnerem spokojená. "Musím říct, že nám to funguje velmi příjemně. Je to celé strašně čerstvé. Užíváme si to jako každý pár. Je to v začátcích a moc hezké," uzavřela. ■