Kamarádky už asi nebudou: Zpěvačka Šárka Rezková popsala vztah s Dominikou Gottovou, které poskytla přístřeší

Šárka Rezková Super.cz

"Bylo to strašné, tenkrát jsme ji málem neprobudili. Bylo to úplně podle rčení ‘Pro dobrotu na žebrotu’. Chcete pomoct, chcete pomoct bezelstně. Nikdy jsem si na nic nehrála, nemám to ráda, všechno jedu napřímo. Nechtěla jsem se dostat do žádné pavlačové mediální války. Bohužel se to stalo a s Dominikou jsem pak přestala komunikovat," řekla Super.cz Rezková.

"Přes noviny jsem jí vzkázala, že jí moc přeju štěstí a to, aby se začala léčit a uzdravila se. Jinak s ní nekomunikuju, protože to nejde. Sama si myslí, že s alkoholem problém nemá, tak jí pomoct nejde. Takže s ní už ty dva roky nejsem v kontaktu, nevyhledávám ji a naopak. Ale byl to tedy dobrý úlet," krčila rameny zpěvačka. ■