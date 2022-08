Takhle se zakulatila těhotná Eva Perkausová: V 6. měsíci se poprvé ukázala na veřejnosti. Kolik přibrala?

Eva Perkausová Super.cz

Od té doby, co oznámila světu, že čeká miminko, se poprvé objevila na veřejné akci. Moderátorka Eva Perkausová (28) si nenechala ujít párty své domovské televize. "Je to první akce, primácká akce, tak jsem nemohla chybět," řekla Super.cz Perkausová.

Eva začíná šestý měsíc těhotenství a zatím přibrala jen čtyři kilogramy. Jak sama říká, prožívá ukázkové těhotenství bez nevolností či jiných problémů.

"Cítím se jako před těhotenstvím, nemám žádné komplikace, nevadí mi horka. Vše je super a doufám, že to tak bude i nadále. Užívám si to, co to jde," usmívala se.

"Nevolnosti, ty mě také minuly. Může se to ze dne na den změnit, ale jsem v tuhle chvíli ráda, že jsem zdravá a miminko také," upřesnila.

Na párty Primy dorazila se svým kolegou Romanem Šebrlem. Jako těhotná byla pochopitelně na vodě. "Já si akce užívám i bez alkoholu. Tu roli tu dnes zastává můj kolega Roman Šebrle, já jsem spíš v roli hlídače," dodala se smíchem moderátorka. ■