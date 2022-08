Poznáte ho? Takhle dnes vypadá hvězda VyVolených Martin Hranáč. Po skončení show byl celebritou, která neměla na rohlík

Martin Hranáč Foto: Se souhlasem M.Hranáče

Často utíká do Berlína, kde si to nemůže vynachválit. „Jsou tady super sexpárty (smích), ne, dělám si legraci. Teď ve čtyřiceti je to poslední, na co mám chuť, nějaký sex. Já vlastně v Berlíně úplně nežiji, jsem tady často, to ano, ale jen proto, že to mám kousek od svého rodného města Ústí nad Labem,“ prozradil během našeho rozhovoru.

Od jeho účasti v tehdy velmi sledované reality show uběhlo už 16 let. Ve vile byl doslova zamilovaný až po uši do Tonyho Jalovce, který se stal vítězem. „S Tonym se nevídám,“ přiznává Super.cz Martin Hranáč. Jak dnes na celý pořad vzpomíná?

„Díky VyVoleným 2 jsem zjistil, že dokážu vydržet tři měsíce bez masturbace. Opravdová reality show ale pro mě začala až venku, kdy si všichni lidé o mně mysleli, že jsem celebrita, když jsem byl na titulkách novin, a já ve skutečnosti neměl ani na rohlík.“

Dnes je bez partnera a hledání pana Božského vzdal. „Toho pravého už nehledám. Od té doby, co jsem pochopil, že všichni chlapi po mně stejně chtějí anální sex. Dneska už raději jen tu večeři a kino,“ dodává se smíchem Martin Hranáč. ■