I Češi mohou dobýt Hollywood. Hudebník popsal, jak skládá hudbu k velkým filmovým trhákům

„Já se inspiruji věcmi, které vidím. Když jsem jel v autě v LA, začala být zácpa, všechno se zpomalilo a úplně jsem viděl, jak se světlo dere skrz listy stromů. Byl jsem na cestě do studia a hned jsem to tvořil, ten název je daný tím, co jsem viděl,“ svěřil se Super.cz.

Karel Havlíček nedávno dokončil hudbu k americkému thrilleru Carpe Noctem s Ninou Bergman, sci-fi thrilleru Reminiscence v hlavní roli s Hughem Jackmanem (53) nebo k traileru filmu Batman (2021) s Robertem Pattinsonem (36). Jak probíhá takový hollywoodský konkurz na hudbu k filmu?

„Ten casting je jedna z těch rychlejších částí, takže je to tak měsíc až dva. Dají ti témata, vytvořit třeba heroickou hudbu, na nějaký téma filmu a hodně se řeší instrumentace, pak se berou nápady a pak ti zavolají a řeknou, že buď jsi vyhrál, nebo ne,“ přiblížil Karel.

Talentovaný muzikant toho má před sebou aktuálně hodně. „Baví mě trailery, protože mi připadají jako nejvíc moderní. Teď připravuji Aquamana 2. Brzo Odlítám do LA, kde mám jedno natáčení a nějaké koncerty. Potom mám koncert v Singapuru a pak odlétám na Ibizu, kde budu hrát druhou stránku svojí hudby, a tou je elektronická hudba,“ doplnil Karel Havlíček. ■