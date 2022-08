Leo DiCaprio nebo Nicole Kidman: Úspěšný český skladatel promluvil o tom, jací ve skutečnosti jsou

Karel Havlíček Super.cz

„Když máš z toho strach, tak to není dobrý, poznají to. Ale když je bereš jako normální lidi, jako kdyby to byl tady vrátný nebo člověk, který ti zaparkuje auto, tak to oni mají rádi. Čím míň si to připouštíš k tělu, tím lepší, jsou to lidi, kteří dýchají stejný vzduch jako my,“ řekl Super.cz Karel Havlíček.

Sám skladatel se vidí především v tvorbě hudby pro filmové trailery, například pro megafilm Batman s Robertem Pattinsonem, nedávno dokončil hudbu k thrilleru Carpe Coctem s Ninou Bergman a k sci-fi thrilleru Reminiscence s Hughem Jackmanem. A spolupráci s největšími hvězdami filmového nebe si Karel nemůže vynachválit.

„Oni mají kolem sebe tým lidi, kteří vše kontrolují a vyvolávají stres, pak ale přijde úplně normální člověk, který je v klidu, jako právě Leo nebo Nicole byli úplně v klidu a jsou hrozně šikovní. Cítíš, že mají ten talent a tu skromnost v sobě. Naopak ti béčkoví a céčkoví herci jsou hrozně vybíraví, ale ti nejlepší jsou většinou skromní, což je skvělý,“ dodává Karel Havlíček.

Sám má na kontě dvě sólová alba, jeho poslední album SPOKEN má na Spotify přes milion přehrání. Aktuálně vydal nový singl Daylight. ■