Ještě se nerozvedli a scenárista vyvedl novou přítelkyni: Nástupkyně Evy Decastelo v prvním rozhovoru před kamerou

Společné rozhovory poskytovat odmítli, ale ochotně pózovali před fotoaparáty. A my jsme si s novou Evou stihli popovídat o pár hodin dříve na tiskové konferenci filmu Střídavka.

Tam se objevila díky tomu, že ve filmu jako stále ještě aktivní ragbistka spolu s kolegyněmi účinkuje. Bylo to její filmové poprvé. Stejně jako to, když se ocitla v hledáčku médií, když vyšel najevo její nový vztah. "Ne úplně všechno bylo příjemné, ale asi to k tomu patří. Nějak jsem to akceptovala, jak to přišlo, a velkou hlavu jsem si z toho nedělala," řekla Super.cz.

"Nemyslím si, že děláme něco špatného. Je to život a myslím si, že se to stává dnes a denně," krčila rameny. Ani její čtyři děti prý negativní reakce nezažily a z toho, že je maminka na prvních stránkách novin, si dělaly spíš legraci. O své rodině a také o tom, jak vychází se třemi dětmi nového partnera (kromě dvou s Evou Decastelo má René ještě syna z předchozího vztahu), stejně jako o nejbližších plánech promluvila Eva v našem videu. ■