Petr Rychlý alias Čestmír Mázl se vrací do Ordinace v růžové zahradě 2. Fanoušci jsou v rozpacích

Petr Rychlý a jeho seriálová žena Michaela Badinková Foto: TV Nova

Novinka, kterou oznámila kreativní producenta TV Nova Simona Matásková, rozdělila fanoušky na dva tábory. Po dlouhých sedmi měsících se do populárního seriálu Ordinace v růžové zahradě 2 vrací Petr Rychlý (56) alias Čestmír Mázl, který byl údajně zabit drogovým kartelem při své lékařské cestě do Mexika.

Podobu bude mít herec vskutku neobvyklou, protože se vrátí jako vidina jeho lásky Aleny, kterou ztvárňuje Michaela Badinková (43). "...úvod sezony není jediný případ, kdy se Čestmír jako Alenin sen či vidina v ději objeví. Tvůrci s ním i nadále počítají jako s plnohodnotnou postavou Ordinace, ačkoli dostala tuto možná trochu neobvyklou podobu," prozradila TV Nova.

Fanoušci jsou nyní rozděleni na dva tábory. Jedni jsou rádi, že se oblíbený herec vrací do seriálu, ke kterému neodmyslitelně patří. "On by si zasloužil teda mnohem úctyhodnější odchod ze seriálu, když je tam nejdéle ze všech herců a jako herec nejlepší... To, že se nenašel, je opravdu ubohý," okomentovala fanynka seriálu návrat Petra Rychlého.

Druhý tábor ovšem upozorňuje na to, že když už Čestmír jednou zmizel ze seriálu, neměl by se tam vracet. "Komedie hadr. Bych se ani nedivila, kdyby se vrátil. Druhý Dallas," napsala rozhořčená fanynka a další reakce na sebe nenechaly dlouho čekat. "Udělali z toho paskvil. To už je o ničem. Stará Ordinace byla dobrá, ale toto už ne," rozčilují se fanoušci.



Ať tak či tak, rozhodně se mají diváci na co těšit, protože Petr Rychlý je jistojistě zpátky! A jak to máte vy, máte z návratu Petra Rychlého radost? Hlasujte v naší anketě! ■