Sexy i na Times Square. Co dělala Bára Mottlová v New Yorku s Evou Decastelo?

Barbora Mottlová na slavném Times Square Foto: Se svolením Báry Mottlové

Barbora Mottlová (36) je krásná sexy žena, ovšem jestli čekáte, že se vyžívá v divokých večírcích, jste na omylu. Nedávno se svou kamarádkou Evou Decastelo (43) navštívila New York a Super.cz popsala, jak dovolená proběhla.

"Tahle dovolená byla velká jízda. Ale asi ne tak, jak by si představovali jiní. Žádné divoké party plné alkoholu. Vzaly jsme to hlavně kulturně," prozradila Bára.

Dámská jízda byla plná divadelních zážitků a Bára bude zřejmě do konce života vzpomínat na svou platonickou lásku, kterou měla šanci vidět. "Viděly jsme čtyři muzikály: Beetlejuice, Moulin Rouge, Chicago a The Music Man, kde hrála moje velká láska - Hugh Jackman! To byl obrovský zážitek," vypráví krásná herečka s nadšením.

Dámská jízda byla podle Bářiných slov spíše sportovní dovolenou, protože si každý den daly pořádně do těla! "Denně jsme nachodily kolem 20 km. Prošly jsme všechny zajímavé body i památky. Samozřejmě jsme se neubránily ani nakupování," dodává se smíchem.

S Evou Decastelo tráví Bára opravdu hodně času. Hrají spolu divadelní představení, chodí společně na herecké zkoušky a vídají se i ve volném čase. Nabízí se otázka, zda nepanovala tak trochu ponorka?

"I když jsme se tam vyřídily, nabilo nás to úžasnou energií. Eva je parádní společník, takže žádná ponorka, ale jen pohoda a moře srandy," vzpomíná Bára na dovolenou s úsměvem na tváři. ■