Narodila se ze vztahu princezny a bodyguarda: Tato brunetka je vnučkou krásné monacké kněžny Grace. Najdete podobu?

Camille Gottlieb Profimedia.cz

I poslední jmenovaná je matkou tří dětí, z nichž nejmladší je čtyřiadvacetiletá Camille Gottlieb. Ačkoli se jmenuje po bývalém partnerovi a bodyguardovi své matky Raymondu Gottliebovi, princezna Stéphanie jeho otcovství nikdy oficiálně nepotvrdila.

„Táta je moje pravá plíce, máma ta levá. Bez nich bych nežila. Nebyli spolu dlouho, ale vždy mi říkali: ‚Toužili jsme po tobě a to, že jsi tady, je naše velké štěstí‘,“ svěřila Camille v jednom z mála rozhovorů. „Jsem šťastlivec. Svou rodinu bych nevyměnila za nikoho a za nic na světě,“ dodala.

Camille je velmi aktivní na sociálních sítích, kde sdílí střípky ze života dívky z vyšší společnosti, především pak zážitky z cest. Cestování je jejím velkým koníčkem. Pravidelně se také objevuje na společenských akcích, naposledy se po boku strýce Alberta II. a jeho ženy Charlene zúčastnila galavečera v Monte Carlu.

Mnozí její vizáž připodobňují ke slavné babičce, která byla a stále je symbolem krásy a elegance. „Je to pro mě obrovská pocta,“ říká mladá brunetka.

„Když mi o ní moje maminka vypráví, je to o tom, jak úžasná žena a příkladná matka to byla. Moje máma byla velmi mladá, když (Grace Kelly) zemřela, s Louisem a Pauline (sourozenci Camille - pozn.) jsme vděční za vše, co nám dala. Moje matka je úžasná máma, je mým příkladem a vzorem. Ani vám neumím říct, jak pyšná na ni jsem,“ dodala Camille. ■