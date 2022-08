Nelekněte se! Pod tímhle rozcuchem a plnovousem se skrývá představitel doktora House

Hugh Laurie Profimedia.cz

Když se po Londýně prochází se svým čtyřnohým kamarádem, působí spíš jako Robinson Crusoe než jako kdysi nejlépe placený seriálový herec světa.

Od té doby, co v roce 2012 pověsil lékařský plášť na hřebík, se trochu stáhnul do ústraní, ale s hraním nepřestal. Jen už nebere projekty za oceánem, kde mu při natáčení v LA nesmírně chyběla rodina.

V Británii nyní uvedl minisérii Proč se nezeptali Evanse? na motivy knižní předlohy od Agathy Christie. K té Laurie sám napsal scénář, zrežíroval ji a střihl si v ní sice malou, ale důležitou roli doktora Jamese Nicholsona.

Laurie je fanouškem detektivního příběhu a bylo mu prý ctí dostat příležitost ho převyprávět tímto způsobem. A bral to velmi vážně. „Na place budu nosit kravatu a dám do toho všechno, co mám,“ nechal se slyšet dříve. V soukromí ho v obleku ale opravdu neuvidíte, jak se můžete přesvědčit v galerii. ■