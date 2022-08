Zhubla přes 100 kilo a vdala se. Takhle dnes vypadá Sanny z reality show VyVolení

Sanny FTV Prima

"Pocity jsou samozřejmě nezapomenutelné a obě z nich čerpáme dodnes. Byl to krásný den, kdy se opět shledala větší část rodiny, z obou stran," prozradila Super.cz Sandra Bartošová.

Svatbě předcházela žádost o ruku a nutno podotknout, že o propojení mezi Renatou a Sanny se nedá pochybovat. "Jak probíhala žádost o ruku?" směje se Sanda. "Bylo to velice vtipné, jelikož jsme se požádaly navzájem při jednom z výletů do našich hor," svěřila nám Sanny a dodává, že mezi nimi není „jen“ láska, ale i společné záliby. Jeden z nich je vskutku unikátní.

"Máme společné zájmy, koníčky. Hlavně teraristiku, práci a vlastně úplně vše. Mít životního parťáka, lásku, kamarádku a ženu v jednom je asi sen každého z nás," rozplývá se exVyVolená a jedním dechem dodává: "Neměnila bych a náš společný život budu vždy chránit zuby nehty!"

Sandra si teraristiku opravdu zamilovala, a dokonce nyní pracuje jako redaktorka pro specializovaný magazín.

Nás samozřejmě zajímalo, jak po tak dlouhé době vzpomíná na reality show VyVolení a zda by byla ochotná jít do něčeho takového znovu. "No, to úplně nevím, ale kdo ví? Člověk je přeci jen o 16 let starší," zamyslela se. "Jsem sice celoživotní střelec, ale takovou pozornost už asi nevyhledávám. Vzpomínám ale ráda," říká Sanny pokorně. ■