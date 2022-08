Herečka Petra Nesvačilová prozradila, kdy přivede na svět svého prvního potomka

Petra Nesvačilová Michaela Feuereislová

"Tím, že jsem měla bráchu a byla jsem jím hodně ovlivněná, dnes díky tomu rozumím mužům. Zatím jsem se teda ještě nevdala, ale mužský svět jsem pochopila. Máte to dobrý," řekla pobaveně Nesvačilová. Zásnubní prstýnek se jí na ruce sice neblyští, rodinu ale krásná bruneta zakládá. "Ano, budu maminka, je to tak. Kdy to bude? Podzim, zima,“ odhalila v rozhovoru, ve kterém zavzpomínala i na to, jak si jako malá hrála na doktorku.

"Na doktory jsem si hrála s našima, když usnuli, pomalovala jsem jim nohy, jakože to je nějaká nemoc, a pak jsem ji léčila různými krémy. Zatímco spali. To byla jediná moje lékařská praxe, kterou jsem zvládla realizovat," vypraví Nesvačilová.

Mezi dalšími hosty v talk show Honzy Dědka, kterou vysílá TV Prima v úterý ve 20:15, jsou Ivana Andrlová a Josef Dvořák (80), kteří byli také velmi otevření a promluvili o tématech, která běžně v rozhovorech vynechávají. Ivana Andrlová práskla, jak je to doopravdy s láskou Jana Čenského (61).

"Honza (Čenský – pozn.) vypráví, jak mě celou dobu miloval, ale trošku taky lže, musím říct. Uvedeme to na pravou míru. Já jsem byla v té době velmi zamilovaná, a on byl v té době taky velmi zamilovaný do úplně někoho jiného. Takže to byla láska platonická, a protože nebyla opětovaná, zůstala platonickou," objasnila tvrzení Čenského herečka. ■