Pod vším tím tetováním už ani není vidět, jak dřív vypadala: Modelku kvůli vzhledu šikanují a nemůže sehnat práci

V nedávném rozhovoru pro australskou stanici Brisbane Amber uvedla, že má na sobě zhruba 600 tetování, která pokrývají 99 procent jejího těla.

„Jsem hodně potetovaná, ale nikomu jsem během tohoto procesu neublížila,“ postěžovala si modelka, která má na Instagramu a Facebooku několik účtů, kde prezentuje svou postupnou proměnu. U lidí se však prý často setkává s nepochopením, a dokonce jí říkají, že zničila svůj původní vzhled. Faktem ale zůstává, že tetování zakrývá i značnou část jejího krásného obličeje.

„Každý má právo mít svůj názor na to, co je krása, a je to tak v pořádku. Ale co mě dostává, je, když ke mně někdo na veřejnosti přijde a řekne, jak jsem ošklivá nebo že jsem se zničila. Je velmi znepokojující vědět, že lidé mají tak odsuzující názor a mohou ho jednoduše vyjádřit bez jakýchkoli následků,“ nechala se slyšet Amber v rozhovoru.

„Nebudu si nic nalhávat, omezilo to i mé možnosti v zaměstnání, ale to je v pořádku,“ dodala s pochopením žena, která začala s tetováním v šestnácti letech a poté, co si nechala vpravit modrou barvu do očí, zůstala tři týdny slepá.

Amber za svůj současný vzhled údajně zaplatila v přepočtu už okolo šesti milionů korun, kromě kérek a piercingů či rozdvojení jazyka má například i zvětšená prsa, výplně ve tvářích a rtech, implantáty v uších či BBL - pozvednutí zadečku. ■