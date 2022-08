Billie Eilish si dává pořádně do těla! Takhle splavená odcházela po třech hodinách z posilovny

Billie si dala pořádně do těla... Profimedia.cz

Mimořádně talentovaná americká umělkyně Billie Eilish (20), jež se dostala na vrchol už ve svých patnácti letech díky úspěšné desce Don‘t Smile at Me a megahitu My Boy, nastolila zřejmě pořádně přísný tréninkový režim. V pondělí odpoledne byla spatřena, jak má s kamarádkou namířeno do posilovny v Los Angeles a jak následně odcházejí až po třech hodinách. Není pochyb, že si dala opravdu do těla.