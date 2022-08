Po manželově sebevraždě ji postihla psychická nemoc: Chtěla jsem se rozloučit se životem, přiznala známá zpěvačka

Šárka Rezková Super.cz

Šárka se momentálně věnuje zpěvu, natočila písničky právě z dob Country beatu Jiřího Brabce, chystá i nové písničky a klipy a rozhodla se napsat i knihu o boji se svojí psychickou nemocí. "Pracovní název je Život s máňou, tak v legraci maniodepresivní psychóze říkám. Ta nemoc je něco strašného a šíleného, ale já jsem to chtěla pojmout s humornou nadsázkou. Je mnoho lidí, kteří mají strach, aby nebyli ocejchovaní, a nenechají si pomoct. Hlavně pro ty to má být," vysvětlila Rezková.

"Když problémy necháte zajít daleko, je to velký průšvih. Já si také myslela, že to zvládnu sama, že jsem ta silná, a dělala jsem několik let hrdinku. Ale nebyla jsem a díky Haně Sörosové, která mi zařídila psychiatričku, k níž docházím dodnes, jsem se léčit začala. Zachránilo mi to život," svěřila Super.cz zpěvačka, která si sama chtěla sáhnout na život.

"Je to zvláštní, ale ten mozek a nerovnováha hormonů, které by tam měly být, si s vámi dělají, co chtějí. Je to velký průšvih," prozradila mimo jiné Rezková. Podrobnosti doplnila v našem videu. ■