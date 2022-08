Úsměv profesionálního svůdníka a vymakané tělo: Jeden z našich nejhezčích mladých herců má ale doma vášnivou Peruánku

Ondřej Kubina Super.cz

"Vlastně to byl takový hezký návrat do pocitů, když je člověk nevinný a jenom o tom tak sní, jaké to bude poprvé. Ale je faktem, že mě trochu mrzelo, že je člověk furt trochu v křeči. Radši bych si někdy zahrál veselejší roli. Svůdník a vtipálek by mi šel asi líp než ten panic," zhodnotil Ondřej svoji roli.

V seriálu se všichni tři hlavní hrdinové hodně odhalují. "Osobně jsem s tím neměl problém, jsem s tím docela v pohodě. Ne, že bych byl exhibicionista, ale beru to jako součást svojí herecké práce, jsem s tím smířený," krčil rameny.

Nás ovšem spíš zajímalo, co na jeho svlékání před kamerou a hraní se spoustou krásných mladých hereček říká jeho žena, která je z peruánské katolické rodiny. Roli by mohla hrát i horká jižanská krev a žárlivost. "Překvapivě to snáší velmi dobře, i když je katolička. Ale opravdu chápe, co moje povolání obnáší, a ve všem mě podporuje. Ví, že to pravé přijde až doma," vysvětlil. ■