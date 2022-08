Před šesti lety si dal posledního panáka! Vašek Noid Bárta promluvil otevřeně o abstinenci

Vašek Noid Bárta Super.cz

Před více než pěti lety začal abstinovat a ze svého života vyřadil alkohol. Vašek Noid Bárta (41) to považuje za jedno ze svých nejlepších rozhodnutí. Sám přiznává, že někdy jsou noční vystoupení náročnější, ale neměnil by.

"Skoro šest let to praktikuju, nepiju. Jsem zvyklý z plesů, když přijedu jako půlnoční překvapení, dokážu se bavit. Ale nevydržím to dlouho. Všichni se cinknou, říkají pořád věci dokola. Ale nemám pocit, smutek, že si nemůžu dát. Vytěsnil jsem to z hlavy, přestalo to pro mě existovat. Alkohol, cigarety a další věci...," řekl Super.cz Noid.

Říká se, že vyléčení alkoholici jsou na okolí, které si rádo skleničku dopřeje, nepříjemní. Jak to má on? "Někdy jo, když jsem unavenější. Ale to proto, že vidím sám sebe. Připomíná mi to dobu, na kterou nejsem pyšný, která mi přivedla spoustu blbých zkušeností. Když pak vidím opilýho kámoše, trošku mi to vadí," dodal zpěvák. ■