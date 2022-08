Zpěvák ze slavné kapely skončil v cele: Na palubě letadla se hrubě dožadoval alkoholu a urážel personál

Lee Ryan má opět potíže se zákonem. Profimedia.cz

Člen kdysi velmi populární chlapecké kapely Blue Lee Ryan byl v neděli odpoledne zatčen poté, co se choval urážlivým a zastrašujícím způsobem k palubnímu personálu. V letadle se opakovaně dožadoval alkoholického nápoje, a když mu nebylo vyhověno, začal být agresivní. Po přistání na letišti si pro něj přišla policie.

Zaměstnanci společnosti British Airways, na jejíž palubě se incident odehrál, dopředu zalarmovali policii, aby si pro Ryana přijela na přistávací ranvej. Zpěvák a bývalý účastník reality show Celebrity Big Brother byl následně spoután a strávil noc v policejní cele.

„Kolem 16.40 hodin v neděli 31. července se policisté setkali s letadlem, které přistálo na letišti London City z Glasgow. Devětatřicetiletý muž byl zadržen za přestupek proti veřejnému pořádku. Byl vzat do vazby na policejní stanici a následující den byl vyšetřován,“ sdělil mluvčí policie.

Není to přitom zdaleka poprvé, co má Ryan potíže kvůli alkoholu. Již v roce 2003 byl zatčen za řízení pod vlivem a od té doby měl potyčky se zákonem ještě několikrát. V roce 2014 se rozhodl nastoupit do léčebny, ale jak se zdá, s nevalným úspěchem. ■