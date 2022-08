S plnovousem a v baretu byste ho možná nepoznali: Takhle vypadá Johnny Depp ve své poslední filmové roli

Johnny Depp Foto: Minamata/CinemArt

Nyní se na herce v roli charismatického fotografa může těšit široké publikum. Film Minamata se již od září objeví v kinech. A nutno říct, že byste ho v roli fotografa, který obětoval všechno, aby svými reportážními snímky ukázal pravdu, možná ani nepoznali.

„Především to je příběh o lidskosti v tom smyslu, že se zeptáte: 'Jak moc s nimi dokážu soucítit?' A tím vyvstává další otázka: 'Soucítíte s nimi dost na to, abyste se aktivně zapojili? Dokážete do toho jít?' Protože toto se mělo zastavit a mohlo to být zastaveno. Prostě to měli zarazit už v zárodku. Ale nestalo se,“ svěřil se k roli herec, který se po vyhrané soudní tahanici se svou bývalou ženou pouští opět do práce.

První filmovou příležitost po delší pauze nakonec našel mimo USA. A to ve Francii, kde si zahraje v připravovaném snímku Jeanne du Barry krále Ludvíka XV. ■