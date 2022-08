Po třech letech návrat do Ulice: Fešný moderátor Snídaně s Novou se znovu objeví v nekonečném seriálu

Ondřej Havel TV Nova

Na obrazovky se chystá už 18. sezóna Ulice. Vedle oblíbených tváří, které jsou stálicemi populárního seriálu se na obrazovce objeví i nové postavy. Po třech letech se do děje vrací i herec a moderátor Snídaně s Novou Ondřej Havel.

Toho nabídka hrát opět v Ulici překvapila. „Ano, příjemně mě překvapila. Doufal jsem v nějaký nový příběh kolem Jirky Hložánka. Těším se na to, protože tentokrát bude linka zaměřená na politiku očima mladého člověka. To je super téma. Navíc se budu častěji potkávat se svým seriálovým otcem Miroslavem Hanušem a s Lumírem, kterého hraje Václav Svoboda. A tahle kombinace funguje opravdu moc hezky a diváky dlouhodobě baví. Takže přicházím do skvělé společnosti a věřím, že o zábavu nebude nouze,“ svěřil se herec.

Ondřeje, který hraje Jirku, syna starosty, si mnozí pamatují jako velkého sígra. Jakým směrem se bude jeho dějová linka vyvíjet tentokrát?

„Důležitý bude určitě spor s otcem, který se bude těžce vyrovnávat s faktem, že se Jirka rozhodl vstoupit do komunální politiky, a stane se jeho hlavním politickým rivalem. Naopak naváže pěkný vztah s Lumírem,“ dodal herec a moderátor. ■