Takhle se ještě neodvázala: Herečka Katie Holmes šla v novém filmu do prádla a nechala vykouknout prso

Katie Holmes Profimedia.cz

Romantické drama Alone Together Katie Holmes (43) napsala, zrežírovala, produkovala a také si v něm zahrála hlavní roli. A diváci se mohou těšit, že herečku uvidí tak, jak ji snad ještě neviděli, tedy polonahou.

Ve snímku, který lze od konce července zhlédnout na Amazon Video a Google Play Movies, se objeví ve sprše, ale také v prádle, v němž vynikla její štíhlá figura, a dokonce nechala vykouknout prso. Že je Holmes v bezvadné formě, není novinkou, vždycky byla jako proutek, v soukromí se nicméně obléká umírněně a nedává své křivky na odiv.

Ačkoli nešlo o její režisérský debut, tím bylo v roce 2016 drama All We Had, i tak byla Katie nervózní. „Nikdy to není snazší, protože vždycky je něco k řešení, ale byla jsem rozhodně vděčná za každý moment,“ popsala v pořadu Late Night With Seth Meyers natáčení v období pandemie.

Film se ostatně odehrává v New Yorku během pandemie a Katie ho také napsala v lockdownu. Hrozba „konce světa“ ji prý inspirovala k sepsání příběhu o páru, který si k sobě najde cestu.

A možná, že ve scénáři našla inspiraci i sama. Katie už nějakou dobu randí s hudebníkem Bobbym Wootenem a soudě podle toho, jak se k sobě mají na veřejnosti, je herečka ve vztahu velmi spokojená. ■