Fanoušci žasnou, jak se bývalka Bena Afflecka dokázala převtělit do Marilyn Monroe: Jednu věc jí ale nedarovali

Ana de Armas jako Marilyn Monroe ve filmu Blonde Profimedia.cz

Netflix zveřejnil celý trailer k filmu Blonde, který uvede 28. září, a fanoušci nepřestávají žasnout, jak se Ana de Armas (34) dokonale převtělila do legendární Marilyn Monroe (✝36). Tedy alespoň co se vzhledu týče. Ani kritika na sebe totiž nenechala dlouho čekat.

Na Twitteru se celkem rychle začaly rojit hejty na hereččin kubánský přízvuk. Některým se nelíbí, že se ho Ana, která pochází z Kuby a anglicky se naučila teprve v roce 2015, nedokázala zbavit ani pro roli takové hollywoodské legendy jako je Monroe.

„Tohle obsazení není vůbec dobré a přízvuk je příšerný. Ten příběh by vydal na seriál, ale s americkou nebo britskou herečkou,“ kritizoval tvůrce filmu podle stejnojmenné knižní předlohy od Joyce Carol Oates, jeden ze zklamaných.

„Opravte mě, jestli se mýlím, ale měla Marilyn Monroe silný španělský přízvuk?“ zaznělo také. „Vypadá jako Marilyn, ale ten akcent, nevím, nevím,“ dodala jiná hodnotící. „Nevím, jestli se přes ten přízvuk dostanu. Mám ráda Anu jako herečku, ale vzít roli Marilyn byl risk. Uvidíme,“ dodala smířlivě jiná.

Jiní zase ocenili, že se Ana na roli pečlivě připravovala, ale uznali, že snaha nestačila. Herečka strávila celý rok s odbornicí na dialekt Jessicou Drake, která ji učila legendární přízvuk Marilyn. Jak to dopadlo, můžete posoudit sami po zhlédnutí traileru níže.

Blonde je fiktivní příběh o Marilyn Monroe, nejde tedy o životopisný snímek, jak by mohli diváci očekávat. Dalším šokem bylo, že jej bude streamovací gigant sdílet s hodnocením NC-17, tedy jako nevhodný pro diváky do 18 let.

„Není to životopisný film v tradičním slova smyslu, to určitě ne. Je nekonvenční. Není ani chronologický. Je to spíš zážitek. Diváci, doufám, pocítí, jaké to bylo být Marilyn,“ popsala de Armas pro Rotten Tomatoes minulý týden.

Slavnostní premiéru bude mít Blonde 31. srpna na Benátském filmovém festivalu, než ho skoro o měsíc později uvede Netflix.