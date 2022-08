Olga Menzelová poprvé promluvila o podrobnostech vztahu s egyptologem, jemuž tajně porodila syna

Olga Menzelová Super.cz

Olga Menzelová (44) žije s egyptologem Miroslavem Bártou, jemuž porodila syna Alberta ještě za života manžela Jiřího Menzela (✝82), už nějaký ten pátek, ale do společnosti spolu začali chodit poměrně nedávno. Nyní poprvé promluvila o tom, jak jim to spolu klape. A vypadá to, že výborně.

"Přes léto jsme v Čechách a po dlouhé době si to moc užíváme. Předtím mě tedy Mirek s sebou vzal na egyptologickou konferenci do Granady, to bylo taky moc fajn. Díky Mirkovi jsem se dozvěděla o starém Egyptě spoustu věcí, které laická veřejnost neví. Je to šíleně zajímavá profese, milují to i naše děti. Často na archeologické lokality do Egypta také jezdíme. Mirek si to přeje, abychom byli s ním," vyprávěla Super.cz a ještě více se dozvíte v našem videu.

Naopak Bárta s ní spolupracuje v rámci jejích projektů, aktuálně se podílel na výstavě Energie a civilizace, která je nyní v Českém Krumlově a přes České Budějovice se přesune na podzim do Prahy.

"On už v roce 2016 napsal knížku Na rozhraní, a kdyby si to naši politici přečetli, mohli vědět, co mají dělat a nebýt zaskočení Ruskem a nedostatkem plynu," prozradila Olga s tím, že doma se radami jejího partnera řídí, takže je prý nezaskočí ani blackout. "Je jen otázka času, kdy se to stane, my jsme připravení a víme, co mít doma," šokovala Olga. ■