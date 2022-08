Slavný producent odstoupil z českého filmu a připravil se tak o velké peníze. Snímek vadil i komunistům

Formanův film Hoří, má panenko slavil obrovský úspěch. Oblíbený je dodnes. Foto: Televize Seznam

Co vadilo komunistům

Asi nepřekvapí, že snímek se ve své době dočkal odmítnutí ze strany komunistických papalášů. Proto si ho čeští diváci v kinech moc neužili. Po premiéře v prosinci 1967 se promítal jen několik týdnů a poté byl stažen z distribuce s tím, že údajně hrubě zkresluje a očerňuje socialistickou realitu.

Také hasiči protestovali proti svému zesměšnění, i když šlo možná o uměle vyvolanou kauzu. Forman totiž po letech zveřejnil jejich opačnou reakci – film hasiče nejen pobavil, ale i zaujal pravdivostí skutečného stavu jejich činnosti. Každopádně k domácímu publiku se snímek znovu dostal až v době perestrojky v roce 1988.

Ponti se připravil o velké peníze

Velkým překvapením ale bylo, že od projektu odstoupil i zahraniční koproducent Carlo Ponti. Ten konstatoval, že příběh je urážlivý a morálně nepřijatelný. Prý ho také rozčílila scéna volby královny krásy. „Když jsem si to četl ve scénáři, myslel jsem, že tam obsadíte krásné dívky, a ne takové panoptikum,“ křičel prý na režiséra a trval na vrácení 80 000 dolarů, které do projektu vložil. Peníze chtěl Filmexport vymáhat po Formanovi, který se tak dostal do obtížné situace.

Finanční trn vytrhli režisérovi z paty francouzští filmaři, kteří částku uhradili, a získali tak mezinárodní práva, což se jim samozřejmě vyplatilo. Ponti (mimochodem, manžel slavné Sophie Loren) si nakonec musel sypat popel na hlavu, protože Hoří, má panenko se s úspěchem promítalo po celém světě a bylo také nominováno na Oscara v kategorii nejlepší cizojazyčný film.

Krkonošský film

Točilo se ve Vrchlabí a v jeho okolí. Dějištěm scén z hasičské zábavy je vrchlabský kulturní dům Střelnice, ve kterém dnes sídlí Restaurace Švejk. V její vstupní chodbě jsou stále vystaveny fotografie z natáčení. Ve filmu si zahrálo téměř 150 místních obyvatel včetně jedenácti příslušníků dobrovolného hasičského sboru. Točilo se hlavně večer, protože komparzisté chodili přes den do práce.

Forman to s neherci uměl

I hlavní aktéři snímku byli neherci – ti nejznámější z nich Jan Vostrčil (velitel hasičů a předseda plesového výboru), Josef Šebánek (člen plesového výboru) a Milada Ježková (manželka hlídače tomboly) se objevili v celé řadě (nejen) Formanových snímků. Například Vostrčil si zahrál i ve filmech Svatba jako řemen (1966) nebo Páni kluci (1975), Šebánek v trilogii o Homolkových (1969, 1970, 1972) a Ježková v komediích Kulový blesk (1978) nebo Vesničko má středisková (1985). Prodavač piva u hořícího domu je Stanislav Dytrich, původní profesí číšník, který poté zazářil ve filmu Homolka a Tobolka (1972) jako vedoucí zotavovny Radost.

Forman uměl s neherci skvěle pracovat. Vždy jim vylíčil, co a jak mají ve scéně udělat a co zhruba říct a poté je to nechal zahrát jejich slovy. Fakt, že točili bez scénáře, podtrhl jejich spontaneitu a věrohodnost.

Jeden z nejlepších filmů čs. nové vlny uvidíte 2. srpna ve 20.15 na Televizi Seznam. ■