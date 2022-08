Po rozchodu s Kazmou poprvé promluvila o novém vztahu. Jak to teď má Andrea Kalousová v soukromí?

Andrea Kalousová Super.cz

Modelka Andrea Kalousová (25) loni oznámila rozchod s partnerem Kamilem Bartoškem (37) alias Kazmou, se kterým chodila pět let. Od té doby se po jejím boku neobjevil žádný muž. A jak Super.cz přiznala, zatím nikdo, kdo by v jejím srdci dokázal Kamila nahradit, není.

"Nový muž stále v nedohlednu, nic se nekoná," řekla Super.cz Andrea. "U mě je strašně těžký, aby mě někdo zaujal. Musí se spojit hodně věcí, musí mít charisma, musí přeskočit jiskra. Ono to přijde, já jsem tomu otevřená, já jen čekám," usmívá se modelka a také začínající zpěvačka.

Jak by měl partner vypadat? "Pro mě je humor nejzákladnější věc. Já se v životě chci smát. Potřebuju, aby ten chlap měl správně nastavené hodnoty. To je hlavní," prozradila na křtu svého prvního videoklipu.

Po rozchodu s Kazmou zůstali přátelé. A také rozchod oznámili velmi elegantně. "Měli jsme na to stejný pohled a názor. Rozešli jsme se v přátelském duchu. Jak to lidé viděli na veřejnosti, tak to bylo i v soukromí," dodala. ■