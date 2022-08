Své tělo neukazuje jen Agáta Hanychová, ale i její bratr: Fešák Vincent se producíruje i bez trenýrek

Vincent Navrátil Super.cz

Příběh se odehrává v kempu u vody, tak bylo jasné, že odhalit těla budou muset. Nahý zadek se ostatně objevuje už na plakátu. "V plánu bylo samozřejmě i to, že budeme hubnout do plavek, ale snaha byla marná, nedopadlo to úplně tak, jak bychom si všichni přáli. To můžou posoudit diváci, protože jsme tam opravdu úplně nahatí," řekl Super.cz Navrátil.

První sérií, kterou pánové sami produkovali a financovali, a zároveň hráli hlavní role, zaujali natolik, že jim televize navrhla natočit pokračování. "Dvojku chtěla televize i diváci, tak doufám, že bude opět úspěšná a budeme točit i trojku," radoval se Vincent.

Vedle mladých herců a hereček se v rolích rodičů dvou z hlavních hrdinů objeví také známí herci Klára Melíšková (50) a Petr Rychlý (56). "Klára Melíšková je držitelkou několika Českých lvů, Petr Rychlý úžasný bavič. Kdo by je ve svém projektu nechtěl. Strašně nás zajímalo, jak budou ti dva spolu fungovat, když jsou každý z jiného uměleckého světa. Sedlo jim to úžasně a jsem rád, že jsme takhle šílenou kombinaci zvolili," svěřil Navrátil. ■