Její dovolené jsou pro mnohé noční můra: Vendula Pizingerová promluvila o dalším výletu jen pro silné povahy

Vendula Pizingerová Super.cz

Tentokrát nešlo o výlet mimo civilizaci jako posledně na jemenský ostrov Sokotra, ale o zdánlivě obyčejnou cestu autem přes Chorvatsko do Albánie. Ale nebyla by to Vendula Pizingerová (50), kdyby její dovolená proběhla bez problémů.