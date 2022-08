Lela Ceterová má být ve druhém měsíci těhotenství: Novomanželka Karlose Terminátora Vémoly promluvila

Karlos Vémola a Lela Ceterová Herminapress

Co je na tom pravdy? Opravdu se Lela vdávala již těhotná, je v 2. měsíci a celou veselku pila jen vodu? "Těhotná nejsem. Celou svatbu od příprav až do konce jsem pila alkohol. Lidé se fakt nudí," řekla Super.cz Ceterová.

"Před svatbou jsem držela dietu, pila jsem alkohol... To bych musela být úplný blázen, kdybych toto dělala těhotná," dodala maminka dcery Lilinky a syna Rockyho.

Dalšímu potomkovi by se ale nebránila. Karlos nám jen pár minut po velkolepé veselce řekl, že hodlají na dalším dítěti pracovat. Obě děti, které s Lelou má, se podařily po jeho zápase v kleci. "Po každém vítězném zápase se rodí další dítě. Dnes jsme spolu pět let, bude velká svatební noc. Jako že se Terminátor jmenuju, tak to budou minimálně dvojčata," řekl Super.cz Karlos. ■