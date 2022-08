Ondřej Sokol práskl do bot a odjel do zahraničí. Už 20 let je věrný jednomu místu

Ondřej Sokol Super.cz

Ondřej Sokol (50) má práce nad hlavu. Neustále moderuje, režíruje v divadle a točí filmy a seriály. Teď je konečně rád, že se svojí přítelkyni zabalili kufry a vyráží do jejich oblíbené destinace na jihu Evropy.

„Mám toho hrozně moc, ale odjíždím na dovolenou a už se na ni brutálně těším,“ svěřil se Super.cz.

Se svojí krásnou přítelkyní Nikolou, která je o 21 let mladší než on, příliš dlouho nevymýšleli, kam vyrazí a vsadili na jistotu.

„Jedeme do Řecka, jezdím pořád na to samé místo, třeba už 20 let,“ prozradil Ondřej během našeho rozhovoru, který jsme natočili na show Máme rádi Česko. Ta je nejdéle natáčeným pořadem TV Prima, aktuálně se diváci mohou těšit na 11. sérii. ■