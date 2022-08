Taťána Kuchařová a Karolína Kurková spolu. Uhádnete, proč se tyto dvě krásky sešly?

Taťána Kuchařová a Karolína Kurková Foto: Se souhlasem T.Kuchařové

Sympatická Taťána Kuchařová (34) rozhodně nezahálí. Poté, co svět obletěla informace o konci jejího manželství s Ondřejem Gregorem Brzobohatým (39), se úspěšná Miss World 2006 vrhla po hlavě do práce. Teď totiž vydala svoji druhou autorskou kolekci, na které spolupracuje se zahraničním klientem. Je tak tváří značky vedle neméně slavné Karolíny Kurkové (38). Tyto úspěšné ženy si ihned padly do oka: „Taková spolupráce je pro mě radost a splněný sen,“ svěřila se s nadšením Táňa.