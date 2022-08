Iva Kubelková v plavkách vám vyrazí dech! Bujný dekolt a dokonalé křivky bez retuše

Iva Kubelková Foto: Se svolením Ivy Kubelkové

Dokonalou postavu ovšem nemá zadarmo. „Po čtyřicítce jsem začala vnímat, že tělo začalo fungovat jinak. Metabolismus se zpomalil, vše začne mít jiný režim. Pokud se člověk chce udržet, tak to stojí víc času a energie. Začala jsem víc cvičit, intenzivně na sobě pracovat. Teď jsem do toho musela šlápnout, protože jinak to nejde. Naštěstí svaly mají paměť, a tak čím víc tomu člověk věnuje času, energie a prostoru, tím víc mu to tělo vrátí,“ prozradila Super.cz Iva.

V komentářích se ovšem objevili i tací, kteří se snažili do Ivy rýpnout. „Stará rašple docela v topu,“ napsal jeden z jejích sledujících. Moderátorka si to nenechala líbit a odpověděla podobně jízlivým komentářem. „‘Mladej’ hulvát docela ve formě.“

Další ji zase osočil, že si fotky retušuje a změnila si šířku boků. „Jste použila trošku retuš na boky.“ Na takový komentář Iva rázně odpověděla: „Jsem nepoužila vůbec nic!!“

Kráska ovšem nemusí nikomu nic dokazovat. Pravidelně se objevuje bez make-upu, v plavkách a nemá zapotřebí dělat jakékoli úpravy na fotkách. Moderátorka, modelka a zpěvačka v jednom letos oslavila 45. narozeniny a jako tvář kampaně na spodní prádlo nebo plavky je stále žádaná. Po přehlídkovém mole se už ovšem prohání její dcery Natálie a Karolína. ■