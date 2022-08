Sexy tanečnice ze StarDance opět provokuje: Díky tanci se Lálová může chlubit touhle postavou v plavkách

Veronika Lálová Foto: se svolením V. Lálové

Jakmile jí to pracovní povinnosti dovolí, balí kufry a mizí k moři. Profesionální tanečnice a hvězda StarDance Veronika Lálová (30) cestuje pravidelně nejen do Jižní Ameriky, kde se vzdělává v sambě, na kterou je u nás přebornice.

V poslední době také při každé příležitosti odletí do bližšího Španělska. Tanečnice totiž začala prohlubovat své dovednosti ve flamencu. A právě díky dřině na parketu se půvabná brunetka může chlubit výstavní figurou, kterou předvedla v plavkách. Ve španělském Alicante byla tanečnice na pár dní s rodiči a do zahraničí se chystá opět v září.

„Celé září budu ve Španělsku v jedné taneční škole absolvovat každý den intenzivní kurzy flamenca. Na to se těším moc. Bude to náročné, ale dá mi to spoustu nových zkušeností. Baví mě stále se vzdělávat ve svém oboru a učit se novým věcem,“ svěřila se Super.cz Veronika, která se vedle vystupování věnuje také tanečním kurzům. ■