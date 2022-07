Podruhé otěhotněla asi o svatební noci: Zpěvačka s italskými kořeny sotva stihla zhubnout po prvním porodu a ukázala bříško

Genny Ciatti Herminapress

Muzikálová zpěvačka s italskými kořeny Genny Ciatti to bere opravdu hopem. Loni ji den před Valentýnem požádal přítel Jakub Salkini o ruku, v květnu oznámila těhotenství a v říjnu se jí narodila dcera Lara. Letos v dubnu se vdala a už je zase těhotná. "Ne, neplánovali jsme to. Ale jsem za to ráda," řekla Super.cz.